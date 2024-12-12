Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что благодаря тому, что именно его страна председательствует в Совете ЕС, удалось добиться значительных подвижек в вопросе обсуждения установления мира в Украине.

Виктор Орбан

Как заявил Орбан, еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, а сегодня все говорят об этом.

"Мы открыли дверь для начала реальных переговоров. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС", — заявил Орбан.

Впрочем, венгерский премьер не объяснил, как именно Будапешт открыл двери для переговорного процесса относительно окончания войны в Украине. Он также признал, что лидеры ЕС пока не отказались от военной поддержки Украины, которая намерена и дальше защищаться от агрессивных и захватнических действий России.

В то же время премьер напомнил, что за последние полгода, пока Венгрия председательствовала в Совете ЕС, он провел ряд встреч и бесед по телефону с лидерами других стран, что способствовать урегулированию конфликта в Украине.

Орбан побывал, в частности, в Москве и Киеве, но, как сам позже рассказывал, не смог убедить ни президента РФ Владимира Путина, ни Владимира Зеленского в необходимости прекращения огня в целях создания условий для переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан позвонил Путину и предложил организовать на фронте рождественское перемирие и провести обмен пленными с Украиной. Впрочем, как заявил Песков, якобы Киев отверг все предложения главы правительства Венгрии.

Также "Комментарии" рассказывали, что Путин шантажирует Орбана и требует, чтобы он поддерживал РФ и требовал капитуляции Украины.



