Орбан сделал странное заявление об угрозе России

Соратник Кремля и президента России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал странное для него заявление о войне в Украине. Политик заговорил об угрозе РФ. Соответствующее заявление Орбан сделал на конгрессе Международного объединения христианских демократов, сообщает издание 24.hu.

Премьер Венгрии, отвечая на вопрос о войне на Украине, заявил, что Европа едина в плане целей.

"Главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", — заявил Орбан.

Кроме этого, политик сказал, что продолжаются дискуссии между европейскими политиками по поводу санкций. По его мнению, такие дебаты будут и дальше. Орбан заявил, что высокие цены на энергоносители из-за войны войны в Украине и санкции Евросоюза ухудшают экономическую ситуацию в странах Центрально-Восточной Европы.

Напомним, что "Комментарии" писали о премьере Венгрии попал в громкий скандал . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал, появившись в шарфе с изображением "Великой Венгрии", к которой "присоединена" часть территории Украины и Румынии. В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым такое поведение главы венгерского правительства. Орбан надел фанатский шарф на встрече с футболистом Балажем Джуджаком, проведшим прощальный матч за национальную сборную. Самое интересное, что фото по встрече с футболистом премьер-министр Венгрии сам выложил в Facebook. Первым обратил внимание на скандальный фанатский шарф Орбана депутат Европарламента Германии Даниэль Фрейнд. Он написал у себя в соцсети, что такой шарф на шее премьер-министра Венгрии не может быть просто жестом для стран-соседей.