logo

BTC/USD

16549.68

ETH/USD

1213.39

LTC/USD

77.49

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан сделал странное заявление об угрозе России
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан сделал странное заявление об угрозе России

Виктор Орбан сделал заявление об угрозе от РФ

сегодня, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Соратник Кремля и президента России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал странное для него заявление о войне в Украине. Политик заговорил об угрозе РФ. Соответствующее заявление Орбан сделал на конгрессе Международного объединения христианских демократов, сообщает издание 24.hu.

Орбан сделал странное заявление об угрозе России

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Премьер Венгрии, отвечая на вопрос о войне на Украине, заявил, что Европа едина в плане целей.

"Главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", — заявил Орбан.

Кроме этого, политик сказал, что продолжаются дискуссии между европейскими политиками по поводу санкций. По его мнению, такие дебаты будут и дальше. Орбан заявил, что высокие цены на энергоносители из-за войны войны в Украине и санкции Евросоюза ухудшают экономическую ситуацию в странах Центрально-Восточной Европы.

Напомним, что "Комментарии" писали о премьере Венгрии попал в громкий скандал . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал, появившись в шарфе с изображением "Великой Венгрии", к которой "присоединена" часть территории Украины и Румынии. В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым такое поведение главы венгерского правительства. Орбан надел фанатский шарф на встрече с футболистом Балажем Джуджаком, проведшим прощальный матч за национальную сборную. Самое интересное, что фото по встрече с футболистом премьер-министр Венгрии сам выложил в Facebook. Первым обратил внимание на скандальный фанатский шарф Орбана депутат Европарламента Германии Даниэль Фрейнд. Он написал у себя в соцсети, что такой шарф на шее премьер-министра Венгрии не может быть просто жестом для стран-соседей.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24.hu/kozelet/2022/11/26/orban-viktor-biztonsag-oroszorszag-ukrajna/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!