Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике позицию Европейского Союза относительно отказа от поставки российской нефти, назвав ее "сумасшедшей". По его мнению, без энергоресурсов из РФ нынешняя экономическая ситуация в ЕС может оказаться критической, и континент просто не сможет выжить. Это заявление Орбан сделал после состоявшегося 19 марта саммита лидеров ЕС в Брюсселе, во время которого одной из главных тем обсуждения стала венгерская позиция по кредитной помощи Украине и блокирование поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

По словам Орбана, сейчас мир сталкивается с глобальным дефицитом нефти, и именно поэтому Европа нуждается в стабильных поставках энергоносителей из России.

"Стратегия европейских стран в этом вопросе выглядит совершенно бессмысленной. Мы нуждаемся в российской нефти, и без нее Европе будет сложно справиться с энергетическим кризисом", — подчеркнул он.

Кроме того, венгерский лидер обвинил Брюссель в попытках повлиять на внутриполитическую ситуацию в Венгрии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 12 апреля. Орбан утверждает, что европейские политики, в частности представители Европейской народной партии, стремятся заменить действующее правительство проукраинским и проевропейским кабинетом, которое будет активно поддерживать Украину финансово и военно. Он также подчеркнул, что часть этих действий включает финансирование венгерской оппозиции, чтобы обеспечить смену правительства.

