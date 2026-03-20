Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Орбан снова подыграл Путину: Будапешт выдвинул категорический ультиматум ЕС
Орбан снова подыграл Путину: Будапешт выдвинул категорический ультиматум ЕС

Политик также снова обвинил Брюссель в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии 12 апреля

20 марта 2026, 09:40
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике позицию Европейского Союза относительно отказа от поставки российской нефти, назвав ее "сумасшедшей". По его мнению, без энергоресурсов из РФ нынешняя экономическая ситуация в ЕС может оказаться критической, и континент просто не сможет выжить. Это заявление Орбан сделал после состоявшегося 19 марта саммита лидеров ЕС в Брюсселе, во время которого одной из главных тем обсуждения стала венгерская позиция по кредитной помощи Украине и блокирование поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

Орбан снова подыграл Путину: Будапешт выдвинул категорический ультиматум ЕС

По словам Орбана, сейчас мир сталкивается с глобальным дефицитом нефти, и именно поэтому Европа нуждается в стабильных поставках энергоносителей из России.

"Стратегия европейских стран в этом вопросе выглядит совершенно бессмысленной. Мы нуждаемся в российской нефти, и без нее Европе будет сложно справиться с энергетическим кризисом", — подчеркнул он.

Кроме того, венгерский лидер обвинил Брюссель в попытках повлиять на внутриполитическую ситуацию в Венгрии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 12 апреля. Орбан утверждает, что европейские политики, в частности представители Европейской народной партии, стремятся заменить действующее правительство проукраинским и проевропейским кабинетом, которое будет активно поддерживать Украину финансово и военно. Он также подчеркнул, что часть этих действий включает финансирование венгерской оппозиции, чтобы обеспечить смену правительства.

Как уже писали "Комментарии", в Сумской области в результате российских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Информацию о последствиях обстрелов обнародовала Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook, систематически фиксирующая военные преступления.



