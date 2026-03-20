Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував позицію Європейського Союзу щодо відмови від постачання російської нафти, назвавши її “божевільною”. На його думку, без енергоресурсів із РФ нинішня економічна ситуація в ЄС може стати критичною, і континент просто не зможе вижити. Цю заяву Орбан зробив після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який відбувся 19 березня, під час якого однією з головних тем обговорення стала угорська позиція щодо кредитної допомоги Україні та блокування постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Фото: з відкритих джерел

За словами Орбана, зараз світ стикається з глобальним дефіцитом нафти, і саме тому Європа потребує стабільного постачання енергоносіїв із Росії.

“Стратегія європейських країн у цьому питанні виглядає абсолютно безглуздою. Ми потребуємо російської нафти, і без неї Європі буде складно впоратися з енергетичною кризою”, – підкреслив він.

Крім того, угорський лідер звинуватив Брюссель у спробах вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Угорщині напередодні парламентських виборів, призначених на 12 квітня. Орбан стверджує, що європейські політики, зокрема представники Європейської народної партії, прагнуть замінити чинний уряд на проукраїнський та проєвропейський кабінет, який буде активно підтримувати Україну фінансово та військово. Він також наголосив, що частина цих дій включає фінансування угорської опозиції, щоб забезпечити зміну уряду.

