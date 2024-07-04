Орбан собрался на поклон к Путину: стала известна реакция ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, 2 июля посетивший Киев с неанонсированным визитом и проведший встречу с президентом Владимиром Зеленским, 5 июля поедет в столицу страны-агрессора России, об этом сообщило Радио Свобода, ссылаясь на собеседника в венгерском правительстве.

Орбан и Путин

В частности, по словам собеседников издания, Виктор Орбан отправляется в Кремль вместе с министром иностранных дел Петером Сиярто. Последний был в РФ более 5 раз с начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину.

В то же время известно, что Орбан в последний раз посещал Москву еще в сентябре 2022 года — тогда он почитал похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

"Ожидается, что завтра Виктор Орбан поедет в Москву, лишь через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, как сообщили мне разные чиновники Запада и Центральной и Восточной Европы. Министр иностранных дел Петер Сиярто (приятель Лаврова) тоже едет", — написал журналист Саболч Госпожи.

При этом на визит Орбана отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В сети "Х" он заявил, что Венгрия, по ротационному принципу с начала июля председательствующая в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – заявил Шарль Мишель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан посетил с неанонсированным визитом Украину. В Киеве он трижды заявил о том, что нужно прекратить боевые действия на фронте, чтобы ускорить процесс мирных переговоров. Впрочем, кремлевский диктатор Путин уже отверг это предложение.



