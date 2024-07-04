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Орбан собрался на поклон к Путину: стала известна реакция ЕС

Мишель заявил, что у Орбана нет мандата вести переговоры от имени ЕС

сегодня, 19:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, 2 июля посетивший Киев с неанонсированным визитом и проведший встречу с президентом Владимиром Зеленским, 5 июля поедет в столицу страны-агрессора России, об этом сообщило Радио Свобода, ссылаясь на собеседника в венгерском правительстве.

Орбан собрался на поклон к Путину: стала известна реакция ЕС

Орбан и Путин

В частности, по словам собеседников издания, Виктор Орбан отправляется в Кремль вместе с министром иностранных дел Петером Сиярто. Последний был в РФ более 5 раз с начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину.

В то же время известно, что Орбан в последний раз посещал Москву еще в сентябре 2022 года — тогда он почитал похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

"Ожидается, что завтра Виктор Орбан поедет в Москву, лишь через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, как сообщили мне разные чиновники Запада и Центральной и Восточной Европы. Министр иностранных дел Петер Сиярто (приятель Лаврова) тоже едет", — написал журналист Саболч Госпожи.

При этом на визит Орбана отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В сети "Х" он заявил, что Венгрия, по ротационному принципу с начала июля председательствующая в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – заявил Шарль Мишель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан посетил с неанонсированным визитом Украину. В Киеве он трижды заявил о том, что нужно прекратить боевые действия на фронте, чтобы ускорить процесс мирных переговоров. Впрочем, кремлевский диктатор Путин уже отверг это предложение.




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Источник: https://x.com/CharlesMichel?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1808901878140330222%7Ctwgr%5E5be475b40ccf36ed54f093b28809e4ca6eba6bc0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F07%2F4%2F7189522%2F
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