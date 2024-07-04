Орбан собрался на поклон к Путину: стала известна реакция ЕС

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, 2 июля посетивший Киев с неанонсированным визитом и проведший встречу с президентом Владимиром Зеленским, 5 июля поедет в столицу страны-агрессора России, об этом сообщило Радио Свобода, ссылаясь на собеседника в венгерском правительстве.
Орбан и Путин
В частности, по словам собеседников издания, Виктор Орбан отправляется в Кремль вместе с министром иностранных дел Петером Сиярто. Последний был в РФ более 5 раз с начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину.
В то же время известно, что Орбан в последний раз посещал Москву еще в сентябре 2022 года — тогда он почитал похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
При этом на визит Орбана отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В сети "Х" он заявил, что Венгрия, по ротационному принципу с начала июля председательствующая в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан посетил с неанонсированным визитом Украину. В Киеве он трижды заявил о том, что нужно прекратить боевые действия на фронте, чтобы ускорить процесс мирных переговоров. Впрочем, кремлевский диктатор Путин уже отверг это предложение.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!