Орбан тайный посланник Пекина: стало известно, использовал ли Китай венгерского премьера

Кремлевский диктатор Владимир Путин был заинтересован в визите главы правительства Венгрии Виктора Орбана, поскольку он хочет продемонстрировать, что в Европе есть люди, которые готовы с ним общаться, говорит политолог Юрий Богданов. За это, говорит эксперт, российский диктатор готов торговать бонусами, вполне экономическими, потому что визит в КНДР и близкая дружба с этим режимом для имиджа Путина даже на глобальном юге несет только вред.

Виктор Орбан

При этом, по словам Богданова, в версии, что Орбан некий таинственный "эмиссар Китая" верить довольно сложно.

"Ибо зачем это Китаю? С какой стати Китай использовал лидера другой страны, к которому нет доверия ни у ЕС, ни у Украины, если у него достаточно собственных средств донести свое мнение?" – отметил эксперт.

Кроме того, Богданов считает, что, по всей видимости, Орбан не сможет выступать посредником в мирных переговорах.

"Если и будет существовать нейтральная площадка для переговоров, то это будет страна глобального юга – Саудовская Аравия, Индия, Сингапур, Катар, ОАЭ или что-то в этом роде. Поэтому в этом визите доминирует задача накачки авторитета Орбана в своих глазах и в глазах его избирателей с попыткой ухватить что-то ситуативно. Плюс желание Путина показать, что у него есть собеседники не только в лице Патрушева или Кима", – заявил Богданов.

Кроме того, он объяснил, почему Владимир Зеленский встретился с Орбаном несколько дней назад.

"У нас нет такой роскоши не общаться с лидером страны – члена НАТО и ЕС, нашим соседом и человеком, который все же должен голосовать жизненно важные для нас вопросы. Даже если это делается под давлением других стран союзов, — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан в Москве фактически назначил себя посредником между Украиной и РФ.



