Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически отвергает все обвинения в чрезмерной близости к России, которую якобы его поддерживает в условиях войны. Он заявил, что эти упреки безосновательны и не соответствуют действительности. Об этом Орбан рассказал во время выступления на митинге, сообщает The Guardian.

В своей речи Орбан подчеркнул, что на самом деле именно вице-президент США Джей ди Вэнс посетил Будапешт, чтобы поддержать его правительство. Премьер-министр подчеркнул, что этот визит демонстрирует хорошие отношения Венгрии с Америкой, несмотря на обвинения в тесных связях с Кремлем. Он также отметил, что, несмотря на подобную ситуацию, Венгрия остается частью западной цивилизации.

Однако Орбан не скрывал разочарования от того, как меняется Западная Европа. По его словам, страны ЕС, в частности Германия, уже не являются такими партнерами, как раньше. Он заявил, что немецкие христианские демократы, к которым он раньше располагал, теперь стали "левой партией", и сотрудничество с ними стало практически невозможным. Как утверждает Орбан, на данный момент наиболее надежной поддержкой для Венгрии являются республиканцы в США, с которыми Будапешт активно сотрудничает.

Параллельно с этими заявлениями в публикациях международных СМИ, таких как Politico, были обнародованы документы, подтверждающие значительную экономическую и политическую интеграцию между Венгрией и Россией. Согласно попавшей в прессу информации, Венгрия согласилась изменить свои торговые отношения с Россией после введения санкций ЕС, включая закупку энергоресурсов, а также программу для развития русского языка в венгерских школах из-за привлечения российских преподавателей.

