logo

BTC/USD

71306

ETH/USD

2192.57

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан ультимативно ответил на контакты с Кремлем и странно апеллировал к США: жесткое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан ультимативно ответил на контакты с Кремлем и странно апеллировал к США: жесткое заявление

Орбан также напомнил о поддержке, получаемой от Вашингтона.

9 апреля 2026, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически отвергает все обвинения в чрезмерной близости к России, которую якобы его поддерживает в условиях войны. Он заявил, что эти упреки безосновательны и не соответствуют действительности. Об этом Орбан рассказал во время выступления на митинге, сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

В своей речи Орбан подчеркнул, что на самом деле именно вице-президент США Джей ди Вэнс посетил Будапешт, чтобы поддержать его правительство. Премьер-министр подчеркнул, что этот визит демонстрирует хорошие отношения Венгрии с Америкой, несмотря на обвинения в тесных связях с Кремлем. Он также отметил, что, несмотря на подобную ситуацию, Венгрия остается частью западной цивилизации.

Однако Орбан не скрывал разочарования от того, как меняется Западная Европа. По его словам, страны ЕС, в частности Германия, уже не являются такими партнерами, как раньше. Он заявил, что немецкие христианские демократы, к которым он раньше располагал, теперь стали "левой партией", и сотрудничество с ними стало практически невозможным. Как утверждает Орбан, на данный момент наиболее надежной поддержкой для Венгрии являются республиканцы в США, с которыми Будапешт активно сотрудничает.

Параллельно с этими заявлениями в публикациях международных СМИ, таких как Politico, были обнародованы документы, подтверждающие значительную экономическую и политическую интеграцию между Венгрией и Россией. Согласно попавшей в прессу информации, Венгрия согласилась изменить свои торговые отношения с Россией после введения санкций ЕС, включая закупку энергоресурсов, а также программу для развития русского языка в венгерских школах из-за привлечения российских преподавателей.

Портал "Комментарии" уже писал , что Российские пропагандисты снова стали жертвами паники и истерии после ряда успешных ударов со стороны украинских войск. В РФ не скрывают своей обеспокоенности, выражая обеспокоенность из-за последствий этих обстрелов, в том числе многочисленные блекауты, из-за которых местные власти вынуждены эвакуировать население из наиболее пострадавших районов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости