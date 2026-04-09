Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан категорично відкидає всі звинувачення щодо надмірної близькості до Росії, яку його країна нібито підтримує в умовах війни. Він заявив, що ці закиди безпідставні і не відповідають дійсності. Про це Орбан розповів під час виступу на мітингу, повідомляє The Guardian.

У своїй промові Орбан підкреслив, що насправді саме віцепрезидент США Джей ді Венс відвідав Будапешт, щоб підтримати його уряд. Прем'єр-міністр наголосив, що це візит демонструє добрі відносини Угорщини з Америкою, попри звинувачення у тісних зв'язках з Кремлем. Він також зазначив, що, попри таку ситуацію, Угорщина залишається частиною західної цивілізації.

Однак Орбан не приховував розчарування від того, як змінюється Західна Європа. За його словами, країни ЄС, зокрема Німеччина, вже не є такими партнерами, як раніше. Він заявив, що німецькі християнські демократи, до яких він раніше мав прихильність, тепер стали "лівою партією", і співпраця з ними стала практично неможливою. Натомість як стверджує Орбан, на даний момент найбільш надійною підтримкою для Угорщини є республіканці в США, з якими Будапешт активно співпрацює.

Паралельно з цими заявами, в публікаціях міжнародних ЗМІ, таких як Politico, було оприлюднено документи, які підтверджують значну економічну та політичну інтеграцію між Угорщиною та Росією. Згідно з інформацією, що потрапила в пресу, Угорщина погодилася змінити свої торгові відносини з Росією після введення санкцій ЄС, включаючи закупівлю енергоресурсів, а також програму для розвитку російської мови в угорських школах через залучення російських викладачів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російські пропагандисти знову стали жертвами паніки та істерії після низки успішних ударів з боку українських військ. У РФ не приховують свого занепокоєння, висловлюючи стурбованість через наслідки цих обстрілів, зокрема численні блекаути, через які місцева влада змушена евакуювати населення з найбільш постраждалих районів.