Венгрия разрешила гражданам России и Белоруссии въезжать в ЕС без проверок безопасности. Европейские СМИ подчеркивают, что венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой безопасности, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.

Виктор Орбан

"То есть в то время, когда страны ЕС атакуют мигранты/диверсанты из РФ и Беларуси, Орбан для них официально открывает ворота, приезжайте шпионы/диверсанты уважаемые, в страну сидящую на российском прутне. Ох*ренно. Тот случай, когда Орбан уже напрямую действует против Евросоюза. И ничего ему за это не будет", — отметил военный Александр Карпьюк .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации СМИ, Орбан открыл границы для россиян и белорусов. Журналисты отмечают, что уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии в качестве работников, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле.

Эксперт по внешней политике ЕС, депутат Европарламента Сергей Лагодинский считает неправильным разрешать въезд без проверки безопасности в условиях, когда правительство РФ пытается ослабить Европу с помощью гибридных атак.

При этом в ВР заявили, что провокации премьер-министра Виктора Орбана загоняют Венгрию в политическую изоляцию в ЕС. Там подвергли критике так называемые миротворческие инициативы венгерского премьера. Нардепы считают, что нельзя ничего говорить об Украине без самой Украины.



