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Ткачик Олеся
Венгрия разрешила гражданам России и Белоруссии въезжать в ЕС без проверок безопасности. Европейские СМИ подчеркивают, что венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой безопасности, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.
Виктор Орбан
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации СМИ, Орбан открыл границы для россиян и белорусов. Журналисты отмечают, что уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии в качестве работников, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле.
Эксперт по внешней политике ЕС, депутат Европарламента Сергей Лагодинский считает неправильным разрешать въезд без проверки безопасности в условиях, когда правительство РФ пытается ослабить Европу с помощью гибридных атак.
При этом в ВР заявили, что провокации премьер-министра Виктора Орбана загоняют Венгрию в политическую изоляцию в ЕС. Там подвергли критике так называемые миротворческие инициативы венгерского премьера. Нардепы считают, что нельзя ничего говорить об Украине без самой Украины.
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