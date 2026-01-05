Орбан внезапно выступил категорически против визита Путина в Будапешт: названа поразительная причина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы президент России Владимир Путин посетил Будапешт. Об этом он заявил во время международной пресс-конференции, состоявшейся в столице Венгрии, передает агентство Reuters.

Фото: из открытых источников

По словам Орбана, на данном этапе нет неотложных двусторонних вопросов, которые потребовали бы обсуждения между двумя государствами.

"Пока не лучшее время для визита президента России Владимира Путина в Будапешт, поскольку нет предмета для переговоров", – отметил он.

Напомним, что в октябре 2025 г. бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште, однако переговоры так и не состоялись.

Стоит отметить, что Орбан неоднократно высказывал позиции, резко отличающиеся от взглядов большинства лидеров ЕС относительно войны в Украине и ее евроинтеграционных перспектив. В частности, он выразил сомнение относительно перспектив вступления Украины в Евросоюз, отмечая, что это не укрепит, а скорее ослабит Евросоюз.

"Членство в ЕС не гарантирует защиту от российской агрессии. Это никогда не станет реальностью. Вступление Украины в ЕС в ближайшей перспективе нереалистично. Венгрия уже открыто выступает против начала переговорного процесса, в то время как в некоторых западноевропейских странах для этого требуется решение парламента или проведение референдума, которые вряд ли состоятся. Люди в Европе понимают, что интеграция Украины не придаст силы Евросоюзу, а наоборот – снизит его возможности", – подчеркнул Орбан в конце декабря 2025 года.

