Орбан раптово виступив категорично проти візиту Путіна до Будапешту: названа вражаюча причина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що нині не найвдаліший момент для того, щоб президент Росії Володимир Путін відвідав Будапешт. Про це він заявив під час міжнародної пресконференції, що відбулася у столиці Угорщини, передає агентство Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За словами Орбана, на даному етапі немає нагальних двосторонніх питань, які потребували б обговорення між двома державами.

"Наразі не найкращий час для візиту президента Росії Володимира Путіна до Будапешта, оскільки немає предмету для переговорів", – зазначив він.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести зустріч із Путіним у Будапешті, однак переговори так і не відбулися.

Варто відзначити, що Орбан неодноразово висловлював позиції, які різко відрізняються від поглядів більшості лідерів ЄС щодо війни в Україні та її євроінтеграційних перспектив. Зокрема, він висловив сумнів щодо перспектив вступу України до Євросоюзу, наголошуючи, що це не зміцнить, а радше послабить Євросоюз.

"Членство в ЄС не є гарантією захисту від російської агресії. Це ніколи не стане реальністю. Вступ України до ЄС у найближчій перспективі не є реалістичним. Угорщина вже відкрито виступає проти початку переговорного процесу, тоді як у деяких західноєвропейських країнах для цього потрібне рішення парламенту або проведення референдуму, які навряд чи відбудуться. Люди в Європі розуміють, що інтеграція України не додасть сили Євросоюзу, а навпаки – зменшить його можливості", – підкреслив Орбан наприкінці грудня 2025 року.

