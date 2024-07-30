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Орбан вновь пошел против ЕС: какое решение приняла Венгрия относительно россиян

По информации СМИ, Венгрия разрешила россиянам въезжать в ЕС без проверок

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Решение Будапешта снова вызвало недовольство Европейского Союза. Венгрия позволила гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание RND.

Орбан вновь пошел против ЕС: какое решение приняла Венгрия относительно россиян

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой для безопасности, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.

"Вот уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без всяких проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии как заробитчан, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле", — отмечают журналисты.

Эксперт по внешней политике ЕС, депутат Европарламента Сергей Лагодинский считает неправильным разрешать въезд без проверки безопасности в условиях, когда правительство РФ пытается ослабить Европу с помощью гибридных атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Орбана рассказали об угрозе для Венгрии из-за Украины: на решение проблемы остался месяц.

Также издание "Комментарии" сообщало – вопрос о членстве Венгрии в Европейском Союзе вновь оказался в центре внимания после заявлений министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. По её мнению, Венгрия не должна выдавать свои индивидуальные дипломатические акции за общеевропейскую позицию, особенно после визитов вице-премьера Виктора Орбана в Россию и Китай.

В интервью для газеты Iisalmen Sanomat, Элина Валтонен подчеркнула, что каждая страна в Евросоюзе вправе вести свою внешнюю политику. Однако, когда политика страны настолько отличается от общеевропейских идей и ценностей, появляются вопросы о ее месте в союзе.




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