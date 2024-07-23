Вопрос о членстве Венгрии в Европейском Союзе вновь оказался в центре внимания после заявлений министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. По её мнению, Венгрия не должна выдавать свои индивидуальные дипломатические акции за общеевропейскую позицию, особенно после визитов вице-премьера Виктора Орбана в Россию и Китай

Европейские лидеры задумались о будущем Венгрии в составе ЕС

В интервью для газеты Iisalmen Sanomat, Элина Валтонен подчеркнула, что каждая страна в Евросоюзе вправе вести свою внешнюю политику. Однако, когда политика страны настолько отличается от общеевропейских идей и ценностей, появляются вопросы о ее месте в союзе.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", — возмутилась руководительница финского министерства.

Валтонен указала, что она не намерена инициировать процесс выхода Венгрии из ЕС, но подчеркнула, что европейскому сообществу нужно серьезно обсудить, насколько Венгрия делится общими для блока ценностями.

Читайте также на портале “Комментарии” — 22 июля министры иностранных дел ЕС собрались на встрече в Брюсселе для достижения соглашения о разблокировании средств фонда мира Европейского Союза для финансирования поставок оружия в Украину. Однако Венгрия заблокировала процесс предоставления военной помощи Украине.

Кроме того, “Комментараии” сообщали, что в Венгрии провели опрос и определили, какая страна представляет для них наибольшую опасность. Ею оказалась Украина.