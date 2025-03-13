Продление санкций ЕС против России будет заблокировано: Венгрия назвала условие

Венгрия пригрозила заблокировать продление европейских санкций против около 2000 россиян, если из списка не исключат миллиардера Михаила Фридмана. Об этом пишет "Лига. нет" со ссылкой на "Financial Times".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Кроме Венгрии, исключение Фридмана из списка поддерживает только Люксембург. В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя возмещения ущерба, связанного с санкциями, на сумму $15,8 млрд.

Первоначально Венгрия требовала снятия санкций с восьми россиян, в том числе Алишера Усманова и бизнес-партнера Фридмана Петра Авена, но в итоге в списке остался только Фридман.

15 марта – последний день, когда Евросоюз должен продлить санкции против лиц и организаций, причастных к российской агрессии против Украины. Венгрия до сих пор не дала согласия.

Вопрос продления санкций ЕС до сих пор не решен, сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он добавил, что решение блокирует не только Венгрия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти уже обратились с просьбой к компаниям предложить, какие санкции Кремль должен попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Ограничения на платежи в долларах являются наиболее болезненными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ссылаясь на два источника в российской промышленности информагентство пишет, что министерство промышленности и торговли просит компании указать, какие санкции необходимо срочно снять.



