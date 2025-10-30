logo

BTC/USD

109779

ETH/USD

3883.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан выдал новое циничное обвинение в адрес Украины: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан выдал новое циничное обвинение в адрес Украины: что произошло

20 октября в венгерском городе Сазхаломбатта произошел взрыв на крупнейшем НПЗ страны, перерабатывающем российскую нефть.

30 октября 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте мог быть вызван "внешней атакой".

Орбан выдал новое циничное обвинение в адрес Украины: что произошло

Фото: из открытых источников

На своей странице в Facebook политик отметил, что министр внутренних дел доложил ему об инциденте. Расследование продолжается, и пока не установлено, произошел ли взрыв из-за технической неисправности, несчастного случая или специального вмешательства.

В своем комментарии Орбан намекнул на возможную причастность украинцев, вспомнив слова бывшего польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, в свое время советовавшего украинцам атаковать нефтяной трубопровод "Дружба".

"Будем надеяться, что это не так", — добавил он.

В то же время венгерский премьер отметил, что цены на бензин уже выросли. Он поручил министру экономики Мартону Надю провести переговоры с руководством MOL, чтобы компания не переводила ущерб потребителям, повышая стоимость горючего.

Напомним, 20 октября в Сазхаломбатте раздался взрыв на крупнейшем НПЗ Венгрии, перерабатывающем российскую нефть. О пострадавших или погибших пока нет информации.

Для сравнения, до этого взрыв без пожара произошел на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском Плоеште из-за накопления газов в инспекционном канале трубопровода.

Как уже писали "Комментарии", Кремль утверждает, что ВСУ оказались в окружении в районах Купянска и Покровска. В своих обращениях диктатор Владимир Путин неоднократно ставил перед войсками задачу захватить Покровск, Мирноград, Константиновку, Краматорск и Славянск, даже озвучивая дедлайны еще в 2024 году, однако эти планы так и не были реализованы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости