Орбан выдал новое циничное обвинение в адрес Украины: что произошло

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте мог быть вызван "внешней атакой".

Фото: из открытых источников

На своей странице в Facebook политик отметил, что министр внутренних дел доложил ему об инциденте. Расследование продолжается, и пока не установлено, произошел ли взрыв из-за технической неисправности, несчастного случая или специального вмешательства.

В своем комментарии Орбан намекнул на возможную причастность украинцев, вспомнив слова бывшего польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, в свое время советовавшего украинцам атаковать нефтяной трубопровод "Дружба".

"Будем надеяться, что это не так", — добавил он.

В то же время венгерский премьер отметил, что цены на бензин уже выросли. Он поручил министру экономики Мартону Надю провести переговоры с руководством MOL, чтобы компания не переводила ущерб потребителям, повышая стоимость горючего.

Напомним, 20 октября в Сазхаломбатте раздался взрыв на крупнейшем НПЗ Венгрии, перерабатывающем российскую нефть. О пострадавших или погибших пока нет информации.

Для сравнения, до этого взрыв без пожара произошел на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском Плоеште из-за накопления газов в инспекционном канале трубопровода.

