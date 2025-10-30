Орбан видав нове цинічне звинувачення на адресу України: що сталося

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан допустив, що пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі в Сазхаломбатті могла бути спричинена "зовнішньою атакою".

Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці у Facebook політик зазначив, що міністр внутрішніх справ уже доповів йому про інцидент. Розслідування триває, і поки що не встановлено, чи стався вибух через технічну несправність, нещасний випадок чи спеціальне втручання.

У своєму коментарі Орбан натякнув на можливу причетність українців, згадавши слова колишнього польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який свого часу радив українцям атакувати нафтовий трубопровід "Дружба".

"Будемо сподіватися, що це не так", — додав він.

Водночас угорський прем’єр зазначив, що ціни на бензин уже зросли. Він доручив міністру економіки Мартону Надю провести переговори з керівництвом MOL, щоб компанія не перекладала збитки на споживачів, підвищуючи вартість пального.

Нагадаємо, 20 жовтня в Сазхаломбатті пролунав вибух на найбільшому НПЗ Угорщини, який переробляє російську нафту. Про постраждалих або загиблих наразі інформації немає.

Для порівняння, до цього вибух, без пожежі, стався на нафтопереробному заводі "Лукойл" у румунському Плоєшті через накопичення газів в інспекційному каналі трубопроводу.

