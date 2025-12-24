Орбан выдал очередной бред против членства Украины в ЕС: причина поражает

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свежем интервью Magyar Nemzet в очередной раз выразил сомнение в целесообразности членства Украины в Евросоюзе. По его словам, поддержка Киева не укрепляет Европу, а наоборот – истощает ее ресурсы и энергию.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Орбан сравнил возможное членство Украины с подслащением горькой пилюли во всех планах завершения российско-украинской войны. Он отметил, что для Венгрии недопустимо увязывать мирное урегулирование конфликта с интеграцией Украины в ЕС.

"К счастью, такой прямой связи нет", – добавил премьер.

Венгерский лидер подчеркнул, что вступление в Евросоюз не гарантирует безопасность страны и сейчас нереалистично. Он напомнил, что Будапешт уже открыто выступает против начала переговоров по членству, а в других западноевропейских странах для этого необходимо решение парламента или референдум, которые, по его словам, не состоятся.

"В Брюсселе все это понимают, но в публичных заявлениях царит вера в противоположное. Европейские народы видят, что вступление Украины не придает силы Союзу, а наоборот – уносит ее", – подчеркнул Орбан.

Он также опроверг утверждение, что военный потенциал Украины повышает безопасность Европы. "Это не соответствует действительности. Поддержка Украины поглощает ресурсы и энергию ЕС, а сама Украина ежедневно ослабевает", – заявил премьер Венгрии.

