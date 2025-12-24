Орбан видав чергову маячню проти членства України у ЄС: причина вражає

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у свіжому інтерв’ю Magyar Nemzet вкотре висловив сумнів щодо доцільності членства України в Євросоюзі. За його словами, підтримка Києва не зміцнює Європу, а навпаки – виснажує її ресурси та енергію.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

Орбан порівняв можливе членство України з "підсолодженням гіркої пігулки" у всіх планах завершення російсько-української війни. Він зазначив, що для Угорщини недопустимо пов’язувати мирне врегулювання конфлікту з інтеграцією України до ЄС.

"На щастя, такого прямого зв’язку немає", – додав прем'єр.

Угорський лідер підкреслив, що вступ до Євросоюзу не гарантує безпеку країни і наразі є нереалістичним. Він нагадав, що Будапешт вже відкрито виступає проти початку переговорів щодо членства, а в інших західноєвропейських країнах для цього необхідне рішення парламенту або референдум, які, за його словами, не відбудуться.

"У Брюсселі всі це розуміють, але в публічних заявах панує віра у протилежне. Європейські народи бачать, що вступ України не додає сили Союзу, а навпаки – забирає її", – підкреслив Орбан.

Він також спростував твердження, що військовий потенціал України підвищує безпеку Європи. "Це не відповідає дійсності. Підтримка України поглинає ресурси і енергію ЄС, а сама Україна щодня слабшає", – заявив прем'єр Угорщини.

