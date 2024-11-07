Орбан заинтриговал своим разговором с Трампом: что заявил

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о "больших планах на будущее" после телефонного разговора с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом глава венгерского правительства написал у себя в X (Twitter).
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Виктор Орбан рассказал, что впервые поговорил с Трампом после президентских выборов в США.
Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Орбан заявил, что из-за победы Дональда Трампа на выборах в США Европейский Союз пересмотрит стратегию помощи Украине. По его словам, теперь над ЕС стоит вопрос, способен ли он самостоятельно удержать военную и финансовую помощь Украине.
Виктор Орбан, выступая на Турецком совете в столице Кыргызстана, отреагировал на результаты выборов в США и заявил, что Европа должна создать новую стратегию для Украины.
По его словам, первые шаги по реализации новой стратегии ЕС в отношении Украины будут сделаны 7 ноября на саммите европейских лидеров, который пройдет в Венгрии.
Также издание "Комментарии" сообщало – посредником будет Орбан: какое расширенное соглашение по Украине хочет Путин.
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