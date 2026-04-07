Орбан заявил о готовности "стать мышью Путина", чтобы помочь России: слили разговор лидеров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным уверял в дружбе и предлагал помощь в урегулировании войны против Украины. Об этом говорится в стенограмме разговора, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным журналистов, телефонный разговор прошел 17 октября. В нем Орбан заявил, что готов приложить "максимум усилий", чтобы способствовать окончанию войны в Украине, в частности, предложил организовать переговоры между сторонами в столице Венгрии.

"Вчера наша дружба поднялась на столь высокий уровень, что я могу помочь любым образом. В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам", – сказал Орбан Путину.

В ходе разговора венгерский премьер пытался подчеркнуть уровень доверия между ним и российским лидером. В частности, Орбан вспомнил популярную в Венгрии басню о мыши, которая спасает льва из ловушки после того, как тот пощадил ее жизнь. Согласно стенограмме, такая реплика вызвала смех у Путина.

Значительную часть беседы Орбан и Путин посвятили взаимным комплиментам, а также обсуждению роли президента США Дональда Трампа в международной политике.

"Чем больше друзей мы находим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", – сказал Орбан.

В свою очередь Путин похвалил позицию Венгрии по поводу войны против Украины, назвав ее "независимой и гибкой". По данным источников, главной темой разговора была возможность проведения саммита между США и Россией в Венгрии. Однако, такая встреча в Будапеште не состоялась.

