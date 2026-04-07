logo_ukra

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан заявив про готовність "стати мишею Путіна", щоб допомогти Росії: злили розмову лідерів

Bloomberg оприлюднив деталі телефонної розмови Віктора Орбана з Володимиром Путіним.

7 квітня 2026, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним запевняв у дружбі та пропонував допомогу у врегулюванні війни проти України. Про це йдеться у стенограмі розмови, з якою ознайомилося агентство Bloomberg.

Віктор Орбан та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними журналістів, телефонна розмова відбулася 17 жовтня. У ній Орбан заявив, що готовий докласти "максимум зусиль", щоб сприяти закінченню війни в Україні, зокрема запропонував організувати переговори між сторонами у столиці Угорщини.

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", – сказав Орбан Путіну.

Під час розмови угорський прем’єр намагався підкреслити рівень довіри між ним і російським лідером. Зокрема, Орбан згадав популярну в Угорщині байку про мишу, яка рятує лева з пастки після того, як той пощадив її життя. Згідно зі стенограмою, така репліка викликала сміх у Путіна.

Значну частину бесіди Орбан та Путін присвятили взаємним компліментам, а також обговоренню ролі президента США Дональда Трампа у міжнародній політиці.

"Чим більше друзів ми знаходимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", – сказав Орбан.

У свою чергу Путін похвалив позицію Угорщини щодо війни проти України, назвавши її "незалежною та гнучкою". За даними джерел, головною темою розмови була можливість проведення саміту між США та Росією в Угорщині. Однак така зустріч у Будапешті не відбулася.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/viktor-orban-offered-to-help-vladimir-putin-call-transcript-shows
Теги:

Новини

Всі новини