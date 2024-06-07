Орбан заявил о «военном психозе» в ЕС и сказал, какое решение там уже приняли

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы вопрос отправки войск ЕС в Украину уже решен.

Виктор Орбан

"Это не угрозы, это уже факты... Когда вы сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос", — сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что "только слепой" не может видеть, что в Европе царит "военный психоз". По словам Орбана, его логическим завершением якобы и станет отправка западных войск на территорию Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время западные союзники Украины активизировались в помощи нашей стране. В частности, они начали давать разрешения на то, чтобы наносить западным оружием удары по территории России. Помимо этого, активно обсуждается вопрос о направление в Украину военных инструкторов, которые должны обучать военных на месте и таким образом экономить время Силам обороны. Известно, что коалицию стран, которые готовы направить своих инструкторов в Украину, формирует президент Франции Эммануэль Макрон, который впервые и озвучил такую идею.

При этом, по информации западных СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Джо Байдену с предложением поддержать его идею, и направить американских инструкторов в Украину. Якобы глава Белого дома отказался от такого предложения, чтобы не усугублять военных конфликт. Кроме того, он высказал опасение по поводу того, что страны НАТО могут отправлять своих инструкторов в Украину. По его мнению, такие действия могут втянуть Альянс с войну с Россией.

Кроме того, известно, что от идеи отправить свои войска в Украину категорически отказались в Германии. Там заявили, что риски не будут оправдывать целей, которые хочет достигнуть президент Франции.



