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Орбан заявил о «военном психозе» в ЕС и сказал, какое решение там уже приняли

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что сейчас якобы Европу накрыл «военный психоз» и ЕС даже решил отправить свои войска в Украину

сегодня, 12:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы вопрос отправки войск ЕС в Украину уже решен.

Орбан заявил о «военном психозе» в ЕС и сказал, какое решение там уже приняли

Виктор Орбан

"Это не угрозы, это уже факты... Когда вы сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос",
— сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что "только слепой" не может видеть, что в Европе царит "военный психоз". По словам Орбана, его логическим завершением якобы и станет отправка западных войск на территорию Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время западные союзники Украины активизировались в помощи нашей стране. В частности, они начали давать разрешения на то, чтобы наносить западным оружием удары по территории России. Помимо этого, активно обсуждается вопрос о направление в Украину военных инструкторов, которые должны обучать военных на месте и таким образом экономить время Силам обороны. Известно, что коалицию стран, которые готовы направить своих инструкторов в Украину, формирует президент Франции Эммануэль Макрон, который впервые и озвучил такую идею.

При этом, по информации западных СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Джо Байдену с предложением поддержать его идею, и направить американских инструкторов в Украину. Якобы глава Белого дома отказался от такого предложения, чтобы не усугублять военных конфликт. Кроме того, он высказал опасение по поводу того, что страны НАТО могут отправлять своих инструкторов в Украину. По его мнению, такие действия могут втянуть Альянс с войну с Россией.

Кроме того, известно, что от идеи отправить свои войска в Украину категорически отказались в Германии. Там заявили, что риски не будут оправдывать целей, которые хочет достигнуть президент Франции.




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Источник: https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2024/06/07/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-junius-7
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Ігор

сегодня, 11:29

Якщо вони всі вірять корумпованому Божевільному що Путін на них нападе то нехай отримають практичний досвід на території України, щоб потім вміло захищати Європу від Путіна.


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