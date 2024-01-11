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Орбана хотят превратить в проукраинского политика: что предложили в Италии

Лидер Италии Джорджия Мелони предложила Виктору Орбану изменить отношение к Украине.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Премьер Италии Джорджия Мелони пытается убедить венгерского премьера Виктора Орбана перезагрузить отношения с Украиной, в частности, разблокировать помощь Украине и поддержать ее вступление в ЕС. В то же время лидер Италии предлагает Орбану присоединиться к союзу ультраправых в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Орбана хотят превратить в проукраинского политика: что предложили в Италии

Джорджия Мэлони и Виктор Орбан. Фото из открытых источников

По информации издания Мелони предлагает партии Орбана "Фидес" присоединиться к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), состоящей из правой польской партии ПИС, националистическими "Шведскими демократами" и собственно партии Мелони "Братья Италии".

Изменение позиции Орбана по отношению к Украине является главным условием присоединения венгерской партии к ECR накануне выборов в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года. Ожидается, что ECR добьется успеха, поэтому Орбан может получить больше мест в Европарламенте, если согласится на предложение.

"Мелони подталкивает Орбана изменить свой подход к стремлениям Украины по членству в ЕС и перезагрузить отношения с Киевом как условия для присоединения к ECR", — отмечает Bloomberg.

Напомним, что Виктор Орбан был единственным лидером, выступившим против начала переговоров Украины и ЕС, однако в решающий момент вышел из зала голосования, что позволило получить положительное решение для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия назвала условие, чтобы снять вето на 50 млрд для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС нашли способ, как лишить Венгрию права голоса в Евросовете.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/meloni-pushes-orban-to-unlock-ukraine-aid-in-back-channel-talks?srnd=politics-vp
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