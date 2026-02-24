Орбана разгромили из-за жестокой измены ЕС: озвучено громкое заявление

Европейский Совет настаивает на уважении Венгрией решения о кредите Украине на 90 млрд евро, которое Будапешт заблокировал после предварительного согласия в декабре 2025 года. Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Коста во время визита в Киев, передает Politico. Лидер ЕС прибыл вместе с другими представителями стран-членов, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Фото: из открытых источников

"Мы должны выполнить то, о чем договорились 18 декабря, – предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. И никто не может не уважать решение Европейского Совета", – подчеркнул Коста.

Президент подчеркнул, что предварительное согласие стран-членов было четким, и его необходимо соблюдать, несмотря на текущие споры.

Причиной блокирования венгерским правительством финансовой помощи стал конфликт вокруг нефтепровода "Дружба", соединяющего Россию и Центральную Европу. Украинская сторона отмечает, что магистраль не функционирует из-за российских обстрелов, тогда как в Будапеште утверждают, что Киев умышленно отказывается эксплуатировать трубопровод, который якобы может повлечь за собой энергетический кризис.

"Мы говорили, мы договаривались, мы достигли согласия, и теперь должны его выполнить. Венгрия должна уважать то, что мы совместно решили в декабре прошлого года", — добавил Коста.

Он отметил, что кредит в 90 млрд евро имеет решающее значение для поддержания экономической стабильности Украины и ее обороноспособности в сложных условиях войны.

Как уже писали "Комментарии", подавляющая часть территории Украины в настоящее время не имеет должного прикрытия от баллистических угроз — речь идет примерно о 80% площади государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому вещателю Tagesschau. Глава государства подчеркнул, что его предыдущие публичные обращения по поводу нехватки систем противовоздушной обороны не были направлены на критику союзников, а имели целью честно очертить масштабы проблемы.