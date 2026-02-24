Орбана розгромили через жорстку зраду ЄС: озвучено гучну заяву

Європейська Рада наполягає на повазі Угорщиною рішення щодо кредиту Україні на 90 млрд євро, яке Будапешт заблокував після попередньої згоди в грудні 2025 року. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Коста під час візиту до Києва, передає Politico. Лідер ЄС прибув разом з іншими представниками країн-членів, щоб продемонструвати підтримку України у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Фото: з відкритих джерел

"Ми маємо виконати те, про що домовилися 18 грудня, – надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро. І ніхто не може не поважати рішення Європейської Ради", – підкреслив Коста

Президент наголосив, що попередня згода країн-членів була чіткою, і її необхідно дотримуватися, попри поточні суперечки.

Причиною блокування угорським урядом фінансової допомоги став конфлікт навколо нафтопроводу "Дружба", який сполучає Росію та Центральну Європу. Українська сторона зазначає, що магістраль не функціонує через російські обстріли, тоді як в Будапешті стверджують, що Київ навмисне відмовляється експлуатувати трубопровід, що нібито може спричинити енергетичну кризу.

"Ми говорили, ми домовлялися, ми досягли згоди, і тепер маємо її виконати. Угорщина повинна поважати те, що ми спільно вирішили в грудні минулого року", – додав Коста.

Він зазначив, що кредит на 90 млрд євро має вирішальне значення для підтримки економічної стабільності України та її обороноздатності у складних умовах війни.

