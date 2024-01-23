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Орбану не поздоровится: на что может пойти ЕС, если Венгрия продолжит блокировать помощь Украине

По информации Bloomberg, ЕС рассматривает жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине

сегодня, 09:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", ссылаясь на источники.

Орбану не поздоровится: на что может пойти ЕС, если Венгрия продолжит блокировать помощь Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, что в понедельник Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, который призван обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине. Предложение появилось после того, как в середине декабря Орбан торпедировал решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины.

По словам собеседников агентства, государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия. Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его, и подготовка к такому сценарию уже идет полным ходом, добавляют европейские чиновники.

Возможный запасной вариант заключается в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Источники подчеркнули, что Орбан решит пойти этим путем, ЕС может запустить следующий этап штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как страны-члена.

В то же время агентство отмечает, что такой сценарий может привести к более широкой конфронтации, поскольку премьер Словакии Роберт Фицо ранее предупредил, что будет защищать Венгрию от шагов, направленных на лишение ее права голоса в ЕС.

После встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в опубликованном в Facebook видеообращении заявил, что его страна не поддерживает пересмотр нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они направляют Украине.

Сийярто заявил, что вопрос финансирования будет обсуждаться во время его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Будапешт рассмотрит возможность снятия блокировки, если Украина предоставит "гарантии", что венгерские компании не будут добавлены в список спонсоров международной войны.

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Источник: https://www.bloomberg.com/
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