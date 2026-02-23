Орбану предъявили серьезное обвинение в измене: соратник Путина в ЕС перешел последнюю границу

Министры иностранных дел стран Европейского Союза намерены убеждать Венгрию отказаться от блокирования очередного санкционного пакета против России. Об этом сообщает Reuters. Дискуссия прошла в Брюсселе на фоне задержки принятия уже 20-го пакета ограничений.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль подверг резкой критике позицию Будапешта.

"Я не считаю, что Венгрия имеет право изменять собственной борьбе за свободу и европейский суверенитет", — подчеркнул он.

По его словам, блокировка санкций противоречит общим принципам ЕС и ослабляет европейское единство в противостоянии российской агрессии.

Немецкий министр подчеркнул, что страны-члены снова изложат свои аргументы венгерской стороне как в Будапеште, так и на площадках в Брюсселе. Дипломаты рассчитывают убедить правительство Венгрии изменить позицию и поддержать новый пакет ограничений.

Юбилейный, 20-й пакет санкций направлен прежде всего на энергетический сектор РФ, финансовые операции и торговые механизмы. Его цель — еще больше снизить доходы Москвы от экспорта нефти и газа и усложнить доступ к международным рынкам. В то же время согласовать решение пока не удалось. По словам уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка, кроме Венгрии, беспокойство выражали также Греция и Мальта.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт готов воспользоваться правом вето. Он объяснил это тем, что его страна не поддержит важные для Киева решения, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Таким образом, санкционная политика ЕС снова оказалась заложницей внутренних противоречий между государствами-членами.

