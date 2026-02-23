Орбану висунули серйозне звинувачення у зраді: соратник Путіна у ЄС перейшов останню межу

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу мають намір переконувати Угорщину відмовитися від блокування чергового санкційного пакета проти Росії. Про це повідомляє Reuters. Дискусія відбулася в Брюсселі на тлі затримки ухвалення вже 20-го пакета обмежень.

Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль різко розкритикував позицію Будапешта.

"Я не вважаю, що Угорщина має право зраджувати власну боротьбу за свободу та європейський суверенітет", — наголосив він.

За його словами, блокування санкцій суперечить спільним принципам ЄС і послаблює європейську єдність у протистоянні російській агресії.

Німецький міністр підкреслив, що країни-члени знову викладуть свої аргументи угорській стороні як у Будапешті, так і на майданчиках у Брюсселі. Дипломати розраховують переконати уряд Угорщини змінити позицію та підтримати новий пакет обмежень.

Ювілейний, 20-й пакет санкцій спрямований насамперед на енергетичний сектор РФ, фінансові операції та торговельні механізми. Його мета — ще більше зменшити доходи Москви від експорту нафти й газу та ускладнити доступ до міжнародних ринків. Водночас погодити рішення поки не вдалося. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, окрім Угорщини, занепокоєння висловлювали також Греція та Мальта.

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт готовий скористатися правом вето. Він пояснив це тим, що його країна не підтримає важливі для Києва рішення, поки не буде відновлено транзит російської нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. Таким чином, санкційна політика ЄС знову опинилася заручницею внутрішніх суперечностей між державами-членами.

Як вже писали "Коментарі", українська ракета "Фламінго" продовжує удосконалюватися, проте навколо неї розгорілися політичні суперечки. Про це в ефірі Radio NV заявив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар", коментуючи чутки у соцмережах про нібито неіснуючу ракету або її низьку ефективність.