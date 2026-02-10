Орбану уже ничто не поможет: ЕС анонсировал исторический шаг в пользу Украины

В Европейском Союзе уже наработали несколько сценариев действий на случай, если Венгрия будет и дальше блокировать решения, связанные с продвижением Украины на пути к членству в ЕС. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники в европейских институциях.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Журналисты отмечают, что в Брюсселе нет больших надежд на изменение позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который остается одним из главных оппонентов евроинтеграции Украины. Именно поэтому в ЕС рассматривается несколько возможных вариантов развития событий.

Первый сценарий связан с внутриполитической ситуацией в Венгрии. В Евросоюзе не исключают, что в апреле Орбан может потерпеть поражение на выборах от своего оппонента Петера Мадяра, и тогда позиция Будапешта по отношению к Украине может существенно измениться.

Второй вариант предполагает сохранение Орбана у власти. В таком случае в Брюсселе рассчитывают на так называемую карту Трампа — ожидается, что президент США сможет использовать свое политическое влияние для давления на венгерского премьера с целью смягчения его позиции.

Если же этот подход не даст результатов, в ЕС допускают применение так называемой "ядерной опции" — процедуры по статье 7 Договора ЕС. Она позволяет ограничить права страны-члена в случае нарушения базовых ценностей Союза.

