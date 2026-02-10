Орбану вже ніщо не допоможе: ЄС анонсував історичний крок на користь України

У Європейському Союзі вже напрацювали кілька сценаріїв дій на випадок, якщо Угорщина й надалі блокуватиме рішення, пов’язані з просуванням України на шляху до членства в ЄС. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на власні джерела в європейських інституціях.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

Журналісти зазначають, що в Брюсселі не мають великих сподівань на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який залишається одним із головних опонентів євроінтеграції України. Саме тому в ЄС розглядають кілька можливих варіантів розвитку подій.

Перший сценарій пов’язаний із внутрішньополітичною ситуацією в Угорщині. У Євросоюзі не виключають, що у квітні Орбан може зазнати поразки на виборах від свого опонента Петера Мадяра, і тоді позиція Будапешта щодо України може суттєво змінитися.

Другий варіант передбачає збереження Орбана при владі. У такому разі в Брюсселі розраховують на так звану "карту Трампа" — очікується, що президент США зможе використати свій політичний вплив для тиску на угорського прем’єра з метою пом’якшення його позиції.

Якщо ж і цей підхід не дасть результатів, у ЄС допускають застосування так званої "ядерної опції" — процедури за статтею 7 Договору ЄС. Вона дозволяє обмежити права країни-члена у разі порушення нею базових цінностей Союзу.

