Орбану жестко досталось от поляков за поддержку Путина: серьезное обвинение

Клименко Елена
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в "рискованных действиях", якобы угрожающих безопасности Европы. Варшава ответила на эти упреки достаточно жестко. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в комментарии для Euractiv.
Он подчеркнул, что Венгрия до сих пор импортирует российскую нефть, тем самым финансируя военные действия России.
"Господин премьер-министр, призываем прекратить это — без финансирования россияне не смогут вести войну", — подчеркнул Бартошевский.
По его словам, кроме Орбана, на российское топливо все еще в значительной степени возлагается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правительство которого также выступает против продления санкций ЕС.
Во время выступления на Варшавском форуме безопасности Дональд Туск заявил, что война в Украине — это "наша война" всех европейцев. Орбан остро раскритиковал такую позицию, обвинив польского лидера в том, что тот рискует жизнями миллионов, и заявил, что Венгрия не считает себя участницей конфликта.
"Уважаемый Дональде Туск, возможно, вы считаете, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия нет. То же касается и Европейского Союза. Вы играете в опасную игру с жизнями миллионов европейцев. Это очень серьезно!" – написал Орбан в Twitter.
Напомним, что на Варшавском форуме безопасности Туск предупредил об угрозе для будущего стран Запада. По его словам, только объединенные усилия могут остановить Россию и предотвратить глобальные последствия для будущих поколений. Победа Кремля будет иметь далеко идущие последствия, которые затронут не только современное поколение, но и грядущие.
