Орбану жорстко дісталося від поляків за підтримку Путіна: серйозне звинувачення

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив польського колегу Дональда Туска у "ризикованих діях", які нібито загрожують безпеці Європи. Варшава відповіла на ці закиди досить жорстко. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський у коментарі для Euractiv.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що Угорщина досі імпортує російську нафту, тим самим фінансуючи військові дії Росії.

"Пане прем’єр-міністре, закликаємо припинити це — без фінансування росіяни не зможуть вести війну", — наголосив Бартошевський.

За його словами, окрім Орбана, на російське паливо все ще значною мірою покладається прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, уряд якого також виступає проти продовження санкцій ЄС.

Під час виступу на Варшавському форумі безпеки Дональд Туск заявив, що війна в Україні — це "наша війна" всіх європейців. Орбан гостро розкритикував таку позицію, звинувативши польського лідера у тому, що той ризикує життями мільйонів, і заявив, що Угорщина не вважає себе учасницею конфлікту.

"Шановний Дональде Туск, можливо, ви вважаєте, що перебуваєте у стані війни з Росією, але Угорщина — ні. Те саме стосується і Європейського Союзу. Ви граєте в небезпечну гру з життями мільйонів європейців. Це дуже серйозно!" — написав Орбан у Twitter.

Нагадаємо, що під час Варшавського форуму безпеки Туск попередив про загрозу для майбутнього країн Заходу. За його словами, лише об’єднані зусилля можуть зупинити Росію та запобігти глобальним наслідкам для майбутніх поколінь. Перемога Кремля матиме далекосяжні наслідки, що торкнуться не лише сучасного покоління, а й прийдешніх.

