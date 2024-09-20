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Ордер есть, но ареста Путина нет: какие меры просит принять ЕС

В ЕС говорят о глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей и других гражданских, которых Россия незаконно переместила

20 сентября 2024, 08:00 comments1636
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Кравцев Сергей

Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте российского диктатора Владимира Путина, ведь Международный уголовный суд выдал на него ордер. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Ордер есть, но ареста Путина нет: какие меры просит принять ЕС

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, соответствующее заявление было обнародовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Уже традиционно для ЕС, там выразили глубокую обеспокоенность судьбой украинских детей и других гражданских, которых оккупанты по указанию Путина незаконно переместили.

"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", — указывается в заявлении.

Также ЕС выставил требование, чтобы как можно скорее освободить всех лиц, незаконно лишенных РФ свободы, "включая трех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МУС", — отметили в ОБСЕ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию. И обращает на себя внимание то, что диктатор не был арестован – несмотря на призывы выполнить ордер МКС об аресте. Международный уголовный суд пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве в контексте визита в эту страну российского правителя. Почему страна проигнорировала ордер МКС? Не станет ли это опасным прецедентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова.




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