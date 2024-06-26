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В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова

В Кремле назвали абсурдом выдачу ордеров на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

26 июня 2024, 13:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, в Кремле считают абсурдными ордеры, выданные палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова

Шойгу и Герасимов

"Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена", — сказал Песков.

При этом он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

"Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем эти ордеры", — сказал Песков.

Накануне стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест экс-министра обороны РФ, а ныне секретаря СБ РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Их обвиняют в совершении военных преступлений.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

При этом известно, что в Совбезе России заявили, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об аресте секретаря СБ РФ Сергея Шойгу является "сотрясанием воздуха". Там заявили, что такое решение принято в рамках "гибридной войны". В российском ведомстве также заявили, что решение МУС является "ничтожным".




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/968122
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