Ошибки 2014-го не повторят: в ЕС предупредили РФ, что санкции на случай вторжения в Украину готовы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что масштабные санкции против России, если в Кремле примут решение идти на дальнейшую эскалацию в отношении Украины уже обработаны и утверждены. Как передает издание "Комментарии", об этом Урсула фон дер Ляйен рассказала во время общения с журналистом "Le Journal du Dimanche".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Xinhua/Scanpix

Урсула фон дер Ляйен дала понять, что Евросоюз сделал работу над ошибками после событий на востоке Украины в 2014-м году. Поэтому, получив тревожные сигналы о скоплении российских войск у украинской границы Брюссель наработал ряд санкций. Глава Еврокомиссии рассказала, что предложения по санкциям уже обработаны и пакет санкций уже подготовлен.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС действуют в одном ключе с НАТО и США. При этом чиновница подчеркнула, что подготовленные меры против России – это не причина считать, что Запад первым хочет сделать шаг к конфронтации с Россией. Напротив, отметила глава Еврокомиссии, Европейский Союз хочет иметь постоянный конструктивный диалог с Москвой. Но построение хороший отношений с Россией возможно только после того, как Москва прекратит свои провокационные действия.

Что касается раздражающего фактора для России в сближении Украины с НАТО и ЕС, то глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз очень сильно ценит стремление Украины стать частью объединённой Европы и уважает право украинского народа, который в праве сам определять свое будущее.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что соглашениями об ассоциации и свободной торговле ЕС очень сильно помогает Украине, Грузии и Молдове, но этот процесс стоит углубить.

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