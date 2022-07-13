Ослабление евро: причины и последствия - чего ждать Украине

12 июля евро впервые с осени 2002 года стоил ровно $1. Валюта упала на около 12% по отношению к доллару. Евро ненадолго достиг сессионного минимума в Европе в 0,9999 доллара, а затем вырос в цене до 1,00377 доллара. Консенсус-прогноз Bloomberg к концу года остается на уровне $1,05/€. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему возникла такая ситуация и как она может отразиться на Украине.

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Это отражение тенденций ослабления европейской экономики, но может сыграть на руку Украине



Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поясняет:



"Евро и доллар – это две твердые конвертируемые валюты, которые действуют, работают в режиме свободных платежных систем. То есть, нет ограничений по текущему финансовому счету. И они отражают ряд важных показателей. Это денежное предложение (то, что делает Европейский центральный банк – ЕЦБ), денежное предложение других валют, состояние экономики в зоне евро. После того как Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение об отказе от чрезвычайно мягкой экстраординарной денежной политики (подняла учтенную ставку), а зона евро застряла с таким решением (и сохраняет пока нулевую учетную ставку), это сбило баланс в сторону доллара (он начал укрепляться). Экономика США под воздействием, в том числе, бюджетного огромного стимула, показывает лучшие результаты. В последние 20 лет американская экономика росла на долю процента быстрее, чем экономика стран зоны евро. Отсюда – временный дисбаланс. Повторение ситуации начала 2000-х, когда доллар стоил 85 европейских центов. Нормальное состояние, реакция рынка. Думаю, в ближайшую неделю-две будет реакция ЕЦБ, которые повысит учетку. Мы просто не знаем, на сколько и с какой скоростью".



И ФРС, и ЕЦБ пропустили удар, считает эксперт. По его словам, они забыли о фундаментальном законе денежного обращения, денежной теории – о связи количества денег с инфляцией. Как следствие, состояние с европейской экономикой, с энергетическим, продовольственным рынками, привело к такой ситуации.



"Деньги будут дороже, – прогнозирует Ярослав Романчук. – Многое зависит от того, какие будут приняты решения ФРС и ЕЦБ. Но вряд ли курс выйдет за пределы 0,85 евроцентов -1,1 евро за доллар. Однако этот коридор возможен лишь при условии, что Европа не окажется втянута в войну. В таком случае могут быть самые разные сценарии".



Не будем забывать, продолжает эксперт, что количество накопленных токсичных активов в банках зоны евро – существенное. И это может отразиться на способности Европы выходить из сложного положения. Речь идет, прежде всего, о банках Италии, Франции, Кипра.



"Сколько можно подметать мусор под ковер? То, что происходит сегодня – отражение тенденций ослабления европейской экономики. И, к сожалению, из всех возможных маяков развития, Евросоюз выбирает японский путь – медленной стагнации и загнивания", – отмечает Ярослав Романчук.



Он не сомневается, что ЕЦБ повысит учетную ставку, будет ужесточать требования к заемщикам.



"Проблем в том, что когда ЕЦБ вводил евро, указывались четкие экономические критерии здоровья этой валюты и макроэкономической стабильности. Это инфляция не более 3%, предельный размер дефицита бюджета (3% ВВП) и долг 60% ВВП. И когда 90% стран в зоне евро нарушают эти правила денежной гигиены, естественно, создаются дополнительные угрозы для стабильности самой валюты. На бумаге всё хорошо, на деле же механизмов принуждения стран зоны евро к дисциплине не существует. И перед ЕЦБ стоит серьезный вызов – как добиться выполнения вышеназванных критериев от стран зоны евро", – подчеркивает экономист.



По его словам, гривна так или иначе реагирует на подобные изменения.

"Но если посмотреть на изменения, которые происходят с титанами, на украинскую экономику, занимавшую до войны около 0,2% мировой, это серьезно не повлияет. Денежная масса гривны небольшая, – поясняет Ярослав Романчук. – Ну, а поддержка Украины – не столько курсовая вещь, сколько бюджетная и инвестиционная политика стран зоны евро, ЕС. Кстати, при благоприятном стечении обстоятельств, Украина может воспользоваться слабостью евро, чтобы привлечь к себе больше внимания. Проблемы европейской экономики – дерегулирование, высокие налоги, грубо говоря, неконкурентноспособные институты, по сравнению с Азией и США. Если послевоенная Украина ставит модель "Нового Запада" с благоприятным деловым климатом, невысокими налогами, конкуренцией валюты, то большая часть капитала, которая в Европе ищет, куда бы податься (с производством, с новыми цепочками ценностей), будет рассматривать Украину как место для своего дальнейшего развития".



Колебания курса евро отразится на гривне, но прогноз сделать тяжело

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что девальвация евро не отразится на объемах помощи для Украины от стран ЕС. Это, отмечает он, не взаимосвязанные вещи.



"Следует ли ожидать еще большего падения курса евро до конца года? Предсказать это невозможно. Пара евро-доллар – не прогнозируема", – поясняет Сергей Фурса.



По его словам, на курсе евро к гривне ситуация, конечно, отражается, ведь гривна привязана к доллару (и курс зафиксирован). Понятно, что любые колебания доллар-евро отображаются и на колебаниях гривна-евро, резюмирует эксперт.

Как писал портал, в НБУ рассказали, как изменились цены в июне.

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