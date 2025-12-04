От фон дер Ляен такого не ожидали: какое неожиданное решение готовится по Украине

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен предложила использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, принимая решения не единогласно, а простым большинством голосов государств-членов ЕС, сообщает Financial Times. По ее плану, юридические механизмы позволят обойти возможные вето таких лидеров, как Виктор Орбан из Венгрии, что фактически обходит традиционный принцип единодушия во внешней политике, закрепленный еще со времен Римского договора 1957 года.

Даже союзники Украины отмечают, что инициатива фон дер Ляен проверяет границы полномочий ЕС, поскольку предлагает привлечь до 210 миллиардов евро для Украины по чрезвычайным процедурам. Критики заявляют, что это может нарушать существующее законодательство Блока. Такие смелые шаги свидетельствуют о том, что среди европейских столиц уменьшается готовность финансировать Украину из собственных бюджетов после четырех лет войны.

Ситуацию также усиливает интерес бывшего президента США Дональда Трампа к использованию замороженных российских активов в мирном процессе, в частности, для наполнения инвестиционных фондов под управлением США.

Инициатива фон дер Ляен предусматривает два пути обеспечения финансовой стабильности Украины: использовать средства из бюджета ЕС, требующего единогласного одобрения, или выдать ссуду, обеспеченную российскими активами, по процедуре простого большинства. Этот второй вариант позволяет обойти национальные вето, что делает невозможным блокирование решения странами, такими как Венгрия.

По данным источников, знакомых с закрытыми дискуссиями, принятие такого предложения почти наверняка приведет к судебным обжалованиям, но длительный процесс будет работать в пользу Украины и ее союзников. Комиссия оправдывает чрезвычайные меры необходимостью обеспечить экономическую стабильность ЕС, отмечая, что война России против Украины и ее гибридные атаки представляют угрозу процветанию Европы, а возврат средств Москве может еще больше усугубить ситуацию.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп вместе со своими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжают рассматривать урегулирование войны в Украине через призму крупных бизнес-соглашений, что, по оценке экспертов, является одной из главных причин отсутствия прогресса в мирном процессе.