Від фон дер Ляєн такого не очікували: яке несподіване рішення готується щодо України

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використовувати заморожені російські активи для підтримки України, ухвалюючи рішення не одноголосно, а простою більшістю голосів держав-членів ЄС, повідомляє Financial Times. За її планом, юридичні механізми дозволять обійти можливі вето таких лідерів, як Віктор Орбан з Угорщини, що фактично обходитиме традиційний принцип одностайності у зовнішній політиці, закріплений ще з часів Римського договору 1957 року.

Фото: з відкритих джерел

Навіть союзники України зазначають, що ініціатива фон дер Ляєн перевіряє межі повноважень ЄС, оскільки пропонує залучити до 210 мільярдів євро для України за надзвичайними процедурами. Критики заявляють, що це може порушувати існуюче законодавство Блоку. Такі сміливі кроки свідчать про те, що серед європейських столиць зменшується готовність фінансувати Україну з власних бюджетів після майже чотирьох років війни.

Ситуацію також підсилює інтерес колишнього президента США Дональда Трампа до використання заморожених російських активів у мирному процесі, зокрема для наповнення інвестиційних фондів під управлінням США.

Ініціатива фон дер Ляєн передбачає два шляхи забезпечення фінансової стабільності України: використати кошти з бюджету ЄС, що потребує одноголосного схвалення, або видати позику, забезпечену російськими активами, за процедурою простої більшості. Цей другий варіант дозволяє обійти національні вето, що унеможливлює блокування рішення країнами, такими як Угорщина.

За даними джерел, знайомих із закритими дискусіями, ухвалення такої пропозиції майже напевно призведе до судових оскаржень, але тривалий процес працюватиме на користь України та її союзників. Комісія виправдовує надзвичайні заходи необхідністю забезпечити економічну стабільність ЄС, зазначаючи, що війна Росії проти України та її гібридні атаки становлять загрозу для процвітання Європи, а повернення коштів Москві може ще більше погіршити ситуацію.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп разом зі своїми посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером продовжують розглядати врегулювання війни в Україні через призму великих бізнес-угод, що, за оцінкою експертів, є однією з головних причин відсутності прогресу у мирному процесі.