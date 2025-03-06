Отказ ЕС от российских энергоносителей надолго откладывается: в чем причина

Европейский Союз приостанавливает работу над "дорожной картой" отказа от российских ископаемых энергоносителей и ядерных технологий, поскольку президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с Россией и продвигать свою концепцию мира в Украине. Издание Politico сообщает, что хотя работа по уменьшению зависимости от российских энергоресурсов продолжается, запланированное представление плана в конце этого месяца состоится позже.

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"Мы продолжаем работать над "дорожной картой", но сроки изменились из-за последних геополитических событий. Новая дата будет объявлена в должное время", — отметил источник.

Подготовленная Европейской комиссией предварительная повестка дня также подтверждает, что план не будет представлен в конце месяца, как было запланировано.

Сейчас ЕС ведет переговоры с администрацией Трампа, вероятно, с акцентом на увеличение поставок американского газа, в то время как двусторонние переговоры Вашингтона с Москвой в последние недели вызвали неопределенность по поводу будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

В прошлом году Евросоюз получил 16,5 млн. тонн сжиженного природного газа до середины декабря, несмотря на усилия по уменьшению импорта из России. Этот показатель превысил уровень предыдущего года (15,18 млн. тонн).

Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен пообещал представить план по отказу от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Напомним, как уже писали "Комментарии", Европейский Союз за год потратил больше денег на российскую нефть и газ, чем на финансовую помощь Украине, сообщает The Guardian.