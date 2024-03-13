Отмалчиваться больше не выйдет: Макрон едет к Шольцу на откровенный разговор по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны встретятся, чтобы уменьшить напряженность вокруг Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico, со ссылкой на высокопоставленных немецких и французских чиновников. К переговорам присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Лидеры ЕС хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры по Украине переросли в открытую вражду.

Издание отмечает, длительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украине. Более осторожный Шольц ответил, что этого не произойдет. Несколько дней спустя Макрон, похоже, прямо ответил Шольцу: "Европа явно столкнулась с моментом, когда нужно не быть трусами", — сказал он в Праге.

Немецкие чиновники жалуются, что Макрон жестко высказывался в отношении Украины, но не оказал такой военной поддержки, как Германия. По оценкам Кильского института, Франция предоставила Украине на 640 миллионов евро меньше военной помощи по сравнению с Германией. Французы отрицают эти цифры.

Журналисты обращают внимание, что на этой неделе Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности с союзниками из-за его все более агрессивной риторики. В воскресенье Елисейский дворец объявил, что визит состоится в течение "ближайших нескольких недель".

Решение об отложении было принято, чтобы дать время для переговоров с союзниками, которые принесут "ощутимые результаты" для Украины.

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