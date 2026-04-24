Отставка Орбана не принесет облегчения: Украину предупредили о серьезных проблемах с ЕС

На саммите в Айя-Напе страны ЕС согласовали многолетнюю дискуссию по финансовой поддержке Украины, одобрив кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро. Однако первоначальный оптимизм быстро сменился более сдержанными оценками, ведь даже после ослабления позиций венгерского премьера Виктора Орбана европейские лидеры столкнулись с новыми противоречиями по поводу дальнейших шагов поддержки Киева. Как отмечает Politico, внутренние разногласия в ЕС остаются значительными.

По словам присутствовавших на обсуждениях дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах выглядел более уверенным и позитивно настроенным, чем в предыдущие месяцы. Это объясняется достижением важных финансовых договоренностей, усиливающих позиции Киева в диалоге с партнерами.

В то же время, следующие вопросы повестки дня, в частности перспектива членства Украины в Европейском Союзе, снова обнажили различные подходы среди государств-членов. Часть лидеров выступает за ускорение интеграции, другие же подчеркивают необходимость длительных реформ и осторожного подхода. К примеру, премьер Эстонии Кристен Михал высказался за ускорение процесса вступления, тогда как премьер Хорватии Андрей Пленкович скептически отнесся к идее быстрой интеграции.

Аналитики отмечают, что после потери влияния Орбана ЕС оказался в новой реальности: хотя одно из ключевых препятствий в виде его блокировочной позиции ослабло, общая сплоченность союза не автоматически выросла. Напротив, исчезновение общего "оппонента" сделало внутренние разногласия более заметными.

Как подчеркнул один из европейских чиновников, те политические силы, которые раньше прикрывались позицией венгерского лидера, вынуждены открыто озвучивать свои позиции. Это, по его словам, изменяет баланс дискуссий в рамках ЕС и затрудняет достижение консенсуса по поводу будущего расширения Союза.

