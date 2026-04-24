На саміті в Айя-Напі країни ЄС погодили багаторічну дискусію щодо фінансової підтримки України, схваливши кредитний пакет обсягом 90 мільярдів євро. Проте початковий оптимізм швидко змінився більш стриманими оцінками, адже навіть після ослаблення позицій угорського прем’єра Віктора Орбана європейські лідери зіштовхнулися з новими суперечностями щодо подальших кроків підтримки Києва. Як зазначає Politico, внутрішні розбіжності в ЄС залишаються значними.

За словами дипломатів, які були присутні на обговореннях, президент України Володимир Зеленський на переговорах виглядав більш упевненим і позитивно налаштованим, ніж у попередні місяці. Це пояснюється досягненням важливих фінансових домовленостей, які посилюють позиції Києва в діалозі з партнерами.

Водночас наступні питання порядку денного, зокрема перспектива членства України в Європейському Союзі, знову оголили різні підходи серед держав-членів. Частина лідерів виступає за пришвидшення інтеграції, інші ж наголошують на необхідності тривалих реформ і обережного підходу. Наприклад, прем’єр Естонії Крістен Міхал висловився за прискорення процесу вступу, тоді як прем’єр Хорватії Андрій Пленкович скептично поставився до ідеї швидкої інтеграції.

Аналітики зазначають, що після втрати впливу Орбана ЄС опинився в новій реальності: хоча одна з ключових перешкод у вигляді його блокувальної позиції послабилася, загальна згуртованість союзу не автоматично зросла. Навпаки, зникнення спільного "опонента" зробило внутрішні розбіжності більш помітними.

Як підкреслив один із європейських чиновників, ті політичні сили, які раніше прикривалися позицією угорського лідера, тепер змушені відкрито озвучувати свої позиції. Це, за його словами, змінює баланс дискусій у межах ЄС і ускладнює досягнення консенсусу щодо майбутнього розширення Союзу.

Як вже писали "Коментарі", у російському політичному та економічному дискурсі дедалі частіше лунають тривожні сигнали про стан економіки. Лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов заявив про серйозне погіршення ситуації та закликав уникнути сценаріїв, подібних до подій 1917 року, коли країну охопили революційні процеси. На його думку, нинішня економічна система демонструє ознаки слабкості, що може мати далекосяжні наслідки для держави.