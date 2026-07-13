Отставка правительства Украины: в ЕС назвали ключевое условие для Киева

Европейский Союз отреагировал на анонсированное обновление украинского правительства после решения президента Владимира Зеленского об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Главная дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что кадровые изменения являются внутренним делом Украины, однако в Брюсселе ожидают непрерывного продолжения реформ.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам высказалась об отставке правительства Украины. По ее словам, Европейский Союз не вмешивается в процесс формирования украинского правительства, но рассчитывает на сохранение конструктивного сотрудничества с новыми чиновниками.

"Формирование правительства – это внутреннее политическое дело каждого государства. Для нас важно иметь собеседников, чтобы продолжать совместную работу", – отметила Каллас.

Однако Каллас подчеркнула, что ключевым условием дальнейшего продвижения Украины по пути к членству в ЕС остается выполнение реформ.

"Для нас также важно, чтобы работа над реформами продолжалась, ведь мы хотим продвигать повестку дня расширения. Поэтому необходимо видеть, что Украина со своей стороны реализует необходимые реформы", — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Напомним, 12 июля после встречи с Юлией Свириденко президент Владимир Зеленский сообщил о масштабном обновлении Кабинета Министров. Глава государства поблагодарил премьер-министра за работу и предложил ей возглавить новое стратегическое направление, связанное с отношениями Украины с одним из ключевых международных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто станет новым премьер-министром Украины: названы четыре главных кандидата.

Также "Комментарии" писали, что появились новые детали спонтанной отставки Свириденко: названа ее новая должность.