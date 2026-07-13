Відставка уряду України: у ЄС назвали ключову умову для Києва

Європейський Союз відреагував на анонсоване оновлення українського уряду після рішення президента Володимира Зеленського про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що кадрові зміни є внутрішньою справою України, однак в Брюсселі очікують безперервного продовження реформ.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС з закордонних справ висловилася щодо відставку уряду України. За її словами, Європейський Союз не втручається у процес формування українського уряду, але розраховує на збереження конструктивної співпраці з новими урядовцями.

"Формування уряду – це внутрішня політична справа кожної держави. Для нас важливо мати співрозмовників, щоб продовжувати спільну роботу", – зазначила Каллас.

Однак Каллас підкреслила, що ключовою умовою подальшого просування України на шляху до членства в ЄС залишається виконання реформ.

"Для нас також важливо, щоб робота над реформами продовжувалася, адже ми хочемо просувати порядок денний розширення. Тому необхідно бачити, що Україна зі свого боку реалізує необхідні реформи", – наголосила очільниця європейської дипломатії.

Нагадаємо, 12 липня після зустрічі з Юлією Свириденко президент Володимир Зеленський повідомив про масштабне оновлення Кабінету Міністрів. Глава держави подякував прем'єр-міністерці за роботу та запропонував їй очолити новий стратегічний напрямок, пов'язаний з відносинами України з одним з ключових міжнародних партнерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто стане новим прем'єр-міністром України: названо чотирьох головних кандидатів.

Також "Коментарі" писали, що з'явилися нові деталі спонтанної відставки Свириденко: названа її нова посада.