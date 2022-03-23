Отсутствие действий НАТО сейчас будет поощрять Путина идти дальше: политики о внеочередном саммите

На 24 марта запланирован внеочередной саммит НАТО, который состоится в Брюсселе. На саммите в формате видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский. Польша на саммите будет поднимать вопрос исключения России из группы стран "Большой двадцатки" и предоставления Украины миротворческого контингента. Фото иллюстративное / Pixabay

"Мы будем рассматривать последствия российского вторжения в Украину, нашу прочную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО в ответ на новую реальность для нашей безопасности. В это решающее время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе в НАТО", — подчеркнул генсек Йенс Столтенберг.

Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак рассказал об обсуждении предложений со стороны его государства между правительственными чиновниками западных стран.

"В ходе встреч, в том числе с министром торговли США Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену", – заявил Петр Новак.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин выразил свои надежды на решения, которые должны быть приняты на саммите НАТО.

"Коллективное мероприятие должно сделать следующий шаг в отношении России. Помимо обязательств защищать своих членов Альянс должен сказать, что у него есть политическое и моральное обязательство защищать людей. Сегодня нужно встать на защиту украинцев, иначе завтра придется защищать себя. Волна призывов нападать на Польшу по российскому телевидению уже зашкаливает", — подчеркнул политик.

Также он добавил, что "НАТО должно прекратить скрываться за общими фразами" о том, что оно не желает идти на прямой конфликт с агрессором, бомбящим и разрушающим украинские города и села. НАТО должно помочь украинцам необходимым оружием уже сейчас и обеспечить установление гуманитарных зон безопасности и гуманитарных коридоров.