Отсутствие действий НАТО сейчас будет поощрять Путина идти дальше: политики о внеочередном саммите

На 24 марта запланирован внеочередной саммит НАТО, который состоится в Брюсселе. На саммите в формате видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский. Польша на саммите будет поднимать вопрос исключения России из группы стран "Большой двадцатки" и предоставления Украины миротворческого контингента.
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"Мы будем рассматривать последствия российского вторжения в Украину, нашу прочную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО в ответ на новую реальность для нашей безопасности. В это решающее время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе в НАТО", — подчеркнул генсек Йенс Столтенберг.
Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак рассказал об обсуждении предложений со стороны его государства между правительственными чиновниками западных стран.
"В ходе встреч, в том числе с министром торговли США Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену", – заявил Петр Новак.
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин выразил свои надежды на решения, которые должны быть приняты на саммите НАТО.
"Коллективное мероприятие должно сделать следующий шаг в отношении России. Помимо обязательств защищать своих членов Альянс должен сказать, что у него есть политическое и моральное обязательство защищать людей. Сегодня нужно встать на защиту украинцев, иначе завтра придется защищать себя. Волна призывов нападать на Польшу по российскому телевидению уже зашкаливает", — подчеркнул политик.
Также он добавил, что "НАТО должно прекратить скрываться за общими фразами" о том, что оно не желает идти на прямой конфликт с агрессором, бомбящим и разрушающим украинские города и села. НАТО должно помочь украинцам необходимым оружием уже сейчас и обеспечить установление гуманитарных зон безопасности и гуманитарных коридоров.
"Для НАТО это момент истины. Когда режим Милошевича в Сербии начал этнические чистки, то Альянс нашел политическую волю для вмешательства и защиты людей. Путин понимает только силу и отсутствие действий НАТО сейчас будет поощрять его идти дальше. Это как 1939 год: или остановить русскую диктатуру сегодня или иметь полномасштабную мировую завтра. Украинцы показали, что не боятся Путина, теперь очередь за НАТО", — написал он.
Как сообщал портал, парламент просит ускорить процедуру включения Украины в ЕС.