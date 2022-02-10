Ответ "от имени 27": ЕС предоставил коллективное заявление на предложения России по безопасности

Европейский Союз заявил в четверг, 10 февраля, что направил единое письмо в ответ на предложения России странам-членам по европейской безопасности от имени 27 министров иностранных дел блока. Об этом сообщает Reuters.

Флаги ЕС развеваются перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе - Reuters

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, сообщила, что верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель решил ответить от имени всех государств, чтобы продемонстрировать единство.

"Государства-члены Европейского Союза согласились, что высокий представитель должен ответить на послание министра Лаврова от имени 27", — сказал спикер Комиссии на очередном брифинге.

Посольство России в ЕС сообщает, что получило письмо.

Содержание писем не было обнародовано ни одной из сторон, но дипломаты заявили, что они касаются беспокойства России по безопасности на ее западных границах и усилиям ЕС урегулировать напряженность посредством дипломатии.

Как сообщали ранее "Комментарии", еще одна страна ЕС против предоставления оружия Украине. Официальный Мадрид решил подражать Берлину и тоже отказаться от поставок вооружения Украине на фоне информации о возможности российского вторжения. Испания считает, что единственным возможным путем избежать эскалации есть дипломатический метод и конструктивные переговоры.

В МИДе Испании уверены, что нужно продолжать диалог с Россией и пытаться выйти на какое-то компромиссное решение. На уточняющий вопрос журналистов, почему Испания не хочет последовать примеру других стран мероприятия и поддержать Украину поставками оборонного вооружения дипломат ответил, что Испания является членом Европейского Союза и поддерживает официальную позицию ЕС. Политика Евросоюза состоит в том, что все спорные моменты следует разрешать путем переговоров.

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