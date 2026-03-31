Падение украинских дронов в Финляндии: новая реакция Хельсинки откровенно удивила
Падение украинских дронов в Финляндии: новая реакция Хельсинки откровенно удивила

Украинские дроны, нанесшие удары по России, оказались в Финляндии, однако Хельсинки не считают это проблемой

31 марта 2026, 10:50
Клименко Елена

На территории Финляндии зафиксировали падение украинских беспилотников, участвовавших в ударах по российским нефтяным объектам. Однако власти Хельсинки не ставят перед Киевом требования прекратить эти операции, подчеркивая, что основным приоритетом является безопасность финского населения.

Об этом в своем интервью сообщила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Yle. Валтонен отметила, что у Украины есть полное право защищаться и отражать удары противника.

"Финляндия не выдвигает никаких требований относительно того, на какие объекты в России Украина может влиять. Но мы должны убедиться, что граждане Финляндии не окажутся в опасности", — подчеркнула глава МИД.

На днях в разных регионах страны зафиксировали несколько инцидентов с дронами. Один беспилотник упал восточнее города Коувола, еще один разбился севернее того же населенного пункта. Третий дрон приземлился на морской лед вблизи столицы, возле Хельсинки, в районе Эспоо. Хотя часть дронов не была однозначно идентифицирована, президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что у одного из них было украинское происхождение. Он также успокоил граждан, отметив, что никакой военной угрозы для населения нет.

Эксперты отмечают, что подобные случаи подчеркивают сложность современных беспилотных операций и необходимость четкой координации с соседними странами во избежание случайного ущерба гражданским или инфраструктуре. Украинские дроны, примененные для ударов по российским нефтяным объектам, демонстрируют точность и возможности современных БПЛА, однако иногда они попадают в соседние территории, как это произошло в Финляндии.

Портал "Комментарии" уже писал , что известный военный историк и автор книг Питер Кеддик-Адамс опубликовал интересную статью об Украине в издании The Telegraf, где отметил, что наше государство искусно использовало слабые стороны ситуации в свою пользу. Он подчеркивает, что война с Ираном только укрепила украинские позиции, а опыт, полученный в этих конфликтах, может сделать Украину неожиданным победителем в конфликте между США и Ираном.



