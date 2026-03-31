Падіння українських дронів у Фінляндії: нова реакція Гельсінкі відверто здивувала

На території Фінляндії зафіксували падіння українських безпілотників, які брали участь в ударах по російських нафтових об’єктах. Проте влада Гельсінкі не ставить перед Києвом вимоги припинити ці операції, підкреслюючи, що основним пріоритетом є безпека фінського населення.

Про це у своєму інтерв’ю повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, інформує Yle. Валтонен зазначила, що Україна має повне право захищатися та відбивати удари противника.

"Фінляндія не висуває жодних вимог щодо того, на які об’єкти в Росії Україна може впливати. Але ми маємо переконатися, що громадяни Фінляндії не опиняться в небезпеці", — підкреслила очільниця МЗС.

Днями у різних регіонах країни зафіксували кілька інцидентів із дронами. Один безпілотник впав на схід від міста Коувола, ще один розбився на північ від того ж населеного пункту. Третій дрон приземлився на морський лід неподалік столиці, біля Гельсінкі, у районі Еспоо. Хоча частина дронів не була однозначно ідентифікована, президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із них мав українське походження. Він також заспокоїв громадян, наголосивши, що жодної військової загрози для населення немає.

Експерти зазначають, що подібні випадки підкреслюють складність сучасних безпілотних операцій та необхідність чіткої координації з сусідніми країнами, щоб уникнути випадкового шкоди цивільним або інфраструктурі. Українські дрони, застосовані для ударів по російських нафтових об’єктах, демонструють точність і можливості сучасних БпЛА, проте іноді вони потрапляють у сусідні території, як це сталося у Фінляндії.

