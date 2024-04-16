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ПАСЕ приняла знаковую для Украины резолюцию. Как поможет наказать агрессора

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой поддержала конфискацию российских замороженных активов и направление их на восстановление Украины

сегодня, 20:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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На заседании 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы выразила поддержку резолюции, призывающей конфисковать замороженные активы России и использовать их во благо Украины.

ПАСЕ приняла знаковую для Украины резолюцию. Как поможет наказать агрессора

ПАСЕ

Пресс-служба ПАСЕ сообщила, что резолюция была принята единогласно, а предложение призвать к передаче замороженных российских государственных активов в новый фонд для восстановления Украины поддержали все члены ассамблеи.

Проект резолюции прошел политический комитет ПАСЕ в конце января этого года. Тогда было заявлено о намерении Совета Европы взять на себя руководство процессом конфискации российских государственных активов и их использование на восстановление Украины, а также создание международного компенсационного механизма под ее эгидой.

Указанный механизм предусматривает создание международного трастового фонда, которому будут переданы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств. Также предполагается создание объективной и эффективной комиссии для рассмотрения претензий, которая будет действовать в соответствии с международными юридическими нормами.

Комитет призывает страны-участницы Совета Европы и другие государства, где находятся замороженные российские активы, активно сотрудничать по вопросу передачи этих активов в указанный механизм при поддержке Европейского союза, Соединенных Штатов и стран "Группы семи".

Вместе с тем нардеп Алексей Гончаренко добавил, что Ассамблея призывает расширить действие резолюции и на олтгархов, которые сотрудничают с Кремлем и имеют активы в ЕС.

"Вторая правка, которую удалось отстоять, разработать механизм привлечения к ответственности для тех, кто сотрудничает с Кремлем (в виде конфискации имущества) для восстановления Украины",
– добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в ЕС собираются конфисковать российские активы.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0Y3ZUvc6KqBT7qHENczJ9fex9SxG7QfXgw8uFFGfA9irUaSm2DDv3ng56wjK7w7Uol
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