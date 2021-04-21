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ПАСЕ призывает к новым санкциям и судам против режима в Беларуси: что это значит для Украины

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что никакого влияния на происходящее в Беларуси данное решение ПАСЕ иметь не будет

сегодня, 22:46
Автор:

Ольга Чародий

В Парламентской ассамблее Совета Европы призывают страны-члены вводить санкции против представителей правящего режима в Беларуси и национальные "списки Магнитского".

ПАСЕ призывает к новым санкциям и судам против режима в Беларуси: что это значит для Украины

ПАСЕ (фото из открытых источников)

Что это всё значит, в том числе для Украины? Способны ли подобные шаги Запада серьезно повлиять на ситуацию в Беларуси? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Политолог Андрей Мишин напоминает, что Минск никогда не был членом ПАСЕ, а подобных резолюций за последние 25 лет было великое множество.

"На первый взгляд — очередное символическое сотрясение политического воздуха. Если бы не один фактор: с конца 2018 года Госдепартамент США официально называл белорусский суверенитет и территориальную целостность одним из бастионов против российского неоимпериализма. Запад интересовала как независимая позиция Минска по Украине, так и прозрачная и открытая политика в области европейской безопасности. То есть, нормализация отношений с Минском, в том числе и через ПАСЕ, считалась перспективным элементом политики сдерживания", — подчеркивает Андрей Мишин.

По его словам, с приходом к власти в США администрации Байдена, Белый дом сфокусировал внимание на внутренней политике Минска.

"Отмечу, Байден еще во время президентской кампании критиковал Лукашенко и упрекал администрацию Трампа в бездействии. То есть, за новыми резолюциями ПАСЕ просматривается отказ от нормализации отношений на основе реализма и геополитических расчетов, — считает Андрей Мишин. — В Восточной Европе опускается новый Железный занавес. При этом обеспечение национальной безопасности Украины невозможно без учета белорусского фактора. Явно не без согласия президента Украины, депутат от партии власти Евгений Шевченко "случайно" нанес визит президенту Беларуси. Украине выгодно более прагматичное взаимодействие с Лукашенко, в том числе и со стороны европейских структур".

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что никакого влияния на происходящее в Беларуси данное решение ПАСЕ иметь не будет.

"Лукашенко сделал осознанный выбор. Вынужденный для него. Поскольку Запад принял решение поддержать оппозицию, не остаться в стороне, Лукашенко окончательно пошел под крыло России, под крыло Путина. И никаких подвижек в сторону Запада со стороны руководства Беларуси не будет. Равно как до окончания правления Лукашенко не будет и никаких изменений во внешней политики Беларуси", — отмечает Михаил Дяденко.

Он подчеркивает, что какие бы не принимались решения на уровне ПАСЕ, какими бы жесткими они не были — на Лукашенко это не повлияет.

"Беларусь находится под зонтиком РФ. Путин не позволит никому на этой территории оказывать поддержку оппозиции", — резюмирует эксперт.

Напомним, народный депутат от партии "Европейская солидарность" и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей.


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